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Bolu'dan kısa kısa

46 saniye önce

Bolu'da okul kantini ve yemekhanelerinde çalışanlara "Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi" verildi.

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Bolu'da okul kantini ve yemekhanelerinde çalışanlara "Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi" verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarında, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğini sağlamak amacıyla eğitim toplantısı yapıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda verilen ve Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personelinin düzenlediği toplantıya, 130 kişinin katıldığı ifade edildi.

Eğitime katılanlara "Gıda Güvenliği ve Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Gereklilikleri" hakkında eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın en önemli sorumluluklarından biri, çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğini sağlamaya çalışmaktır. Bakanlığımızın duyarlılığı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız söz konusu olduğunda bir kat daha artmaktadır. Çocuklarımız zamanlarının büyük bir bölümünü okullarında geçirmekte ve en az bir öğünlerinde beslenmelerini bu eğitim kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerden sağlamaktadır. Dolayısıyla bu gıda işletmelerinin hijyen şartları önem arz etmektedir."

- Mudurnu'da okul servislerini denetledi

Mudurnu Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Taşkesti beldesinde faaliyet gösteren okul servislerini denetledi.

Okul servislerinde araçlarla ilgili evrak kontrolü yapan ekipler, ayrıca hem sürücünün hem de serviste bulunan öğrencilerin emniyet kemeri denetimini yaptı.

Ekipler, denetledikleri araçlarda bulunan öğrencilere şeker ikram etti.

Öte yandan "Öncelik Yayanın" projesi kapsamında Taşkesti beldesindeki okulların önlerine yaya geçidi çizgisi çekilerek "Öncelik Yayanın" yazıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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