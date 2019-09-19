Bolu'dan kısa kısa

Geleneksel Yeniçağa hayvan ve emtia panayırı yapıldı.

Kent merkezinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayırda açılan tezgahlarda çevre il ve ilçeden gelen esnaflar ürünlerini satışa sunuldu.

İlçe halkı da el emekleri ile yaptığı ürünleri panayır alanına getirerek sattı.

Yeniçağa Kaymakamı Musa Ayyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Köksal, panayır kapsamında ilçeye gelen esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

İlçede her yıl 2 defa ve birer gün düzenlenen panayırın ikincisinin 3 ekim tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi.

- Mengen'de, Okul Afet Yönetimi Eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay iş birliği ile okullarda öğretmenlere yönelik online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimi düzenlendi.

Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci'nin de katılımıyla ilçe öğretmenlerine okul tabanlı afet eğitim semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, seminer sonrası yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyon öğretmen nüfusuna sahip olduğunu ifade ederek, "Bu çok ciddi bir artı güçtür. Öğretmenlerimizin aldığı bu seminerler sayesinde, öğrencilerimizin afet anında nelerin yapmasının gerektiği konusunda bilinçlenmesi bakımından bu seminerleri ciddi anlamda önemsiyoruz." dedi.