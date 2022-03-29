Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika
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Bolu'dan kısa kısa

29.03.2022 11:10
Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Göynük ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Göynük Orman İşletme Şefliğince düzenlenen turnuvaya, ilçedeki kurumlarda görevli personellerden oluşan 8 takım katıldı.

Turnuvanın final maçı, Göynük Belediyesi ile Orhan Çalış Çok Programlı Lisesi arasında oynandı.

Göynük Belediyesinin 3-2 kazandığı karşılaşma sonunda turnuvaya katkı sağlayanlara çeşitli hediyeler verildi.

Kupa töreninde ise seyircilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehit adına yaptırılan çeşmeyi orman personeli tamir etti

Vatani görevini yaptığı 1997 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Erdal Ergin adına yaptırılan çeşme, Göynük Orman İşletme Şefliği personelince tamir edildi.

Göynük'e bağlı Arıkça köyündeki kabristanlıkta bulunan çeşmenin yıprandığını gören orman personeli, tamir için çalışma başlattı.

Tamamı fayansla kaplanan çeşme görevlilerce yenilendi.

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Kaynak: AA

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