Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Mengen ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Sazlar köyünde bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu-Yedigöller yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan Bolu-Yedigöler Milli Parkı yolu açıldı.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlanan yol, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2021'de ulaşıma kapatıldı.

Havaların ısınmasıyla karların erimesi sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede trafik akışı normal seyrinde sağlanıyor.