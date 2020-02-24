Bolu'dan masalsı kar manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'dan masalsı kar manzaraları - Son Dakika

Bolu'dan masalsı kar manzaraları

6 saat önce

Bolu Alemdağ'ın beyaz örtüye bürünmüş hali drone ile görüntülendi.

Bolu Alemdağ'ın beyaz örtüye bürünmüş hali drone ile görüntülendi. Masmavi gökyüzü ile birleşen kar manzarası, masalsı görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamak için ziyaret ettiği yerleri dronu ile görüntüleyen "Drone Adam" olarak bilinen Onur Sevim Bolu Alemdağ'ın kış manzarasını havadan çekti. Görüntülerde çam ağaçlarının üzerini kaplayan karlar ormanın eşsiz manzarasını süslüyor. Ormanın içerisinde bulunan ve etrafı karlar ile kaplanan tahtadan yapılan bir ev kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Masmavi gökyüzüyle bütünleşen kar manzarasının havadan görüntüsü ise izleyenleri adeta mest ediyor. Görüntülerde köyün her bir köşesinin karla kaplandığının gözükmesi masal diyarını andırıyor. Sadece köye giden araç yolunda karların olmaması havadan çekilen görüntülerde manzaranın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

(İHA)

Bolu'dan masalsı kar manzaraları

Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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