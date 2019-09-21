Bolu dede muay thai, torunu karateci

Dede muay thai, torunu karateci

Bolu'da, Durmuş Bağcı (60) Muayh Thai, torunu Ceren Bağcı (10) karate sporunu aynı salonda yapıyor.

Bolu'da, 5'inci sınıf öğrencisi Ceren Bağcı, 2 yıl önce Bolu Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü'nün ücretsiz karate kursuna yazıldı. Durmuş Bağcı, 6 torunundan biri olan Ceren'i karate kursuna getirip götürürken, heves ederek kendisi de Muayh Thai kursuna katıldı. Dede ve torunu haftanın 3 günü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait 17 Temmuz Spor Salonu'nda Bolu Belediyespor Kulübü bünyesinde spor yapıyor.

Durmuş Bağcı haftanın 3 günü spor yaptığını ifade ederek, Çocukluktan beri hevesim vardı ama burada bir senedir yapıyorum. Torunumla birlikte geliyoruz. Torunum haftada 2 gün geliyor, ben 3 gün geliyorum. Evde de bazen ikimiz yapıyoruz. Parka çıkıp, parkta yapıyoruz. Çok güzel bir his herkese tavsiye ederim. dedi.

Ceren Bağcı dedesiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, Karate ile uğraşıyorum. Dedem bana destek oluyor, ben de ona destek oluyorum. Birlikte karate ve Muayh Thai yapıyoruz. Ben dedemi alıştırdım. Buradaki antrenmanların dışında da birlikte çalışıyoruz. Bazen parkta çalışıyoruz. Burada bir şeyler öğreniyorum. Kendimi savunmayı öğreniyorum. Herkesin spor yapmasını öneriyorum. Çünkü herkesin kendisini savunması gerekiyor, özellikle kızların. diye konuştu.

Dede ve torununun antrenörü Emrah Sarıcaer ise, Kurslarımız tamamen ücretsiz. Herhangi bir yaş grubuna hitap etmiyoruz. 7'den 70 herkese hitap ediyoruz. Ceren bizimle çalışıyor. Bu sayede Ceren'in dedesiyle çalıştık. Sonra ona da spor yaptırmak için belli telkinlerde bulunduk. O da Muay Thai sporuna karar verdi. Biz de onu o sporda değerlendirdik. Sporun hiç bir şekilde yaşı yok. Spora herkesi bekliyoruz. Spor sağlıktır, disiplindir. dedi.