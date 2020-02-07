Bolu define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede - Son Dakika
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Bolu define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede

6 saat önce

Define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyedeBOLU'nun Mengen ilçesinde Düzağaç Köyü'nde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede

BOLU'nun Mengen ilçesinde Düzağaç Köyü'nde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesine bağlı Düzağaç Köyü Karadere mevkiinde kaçak define kazısı yapılacağı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö. define kazısı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Bir kaya parçasını patlayıcı madde ile kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Kazıda kullanılan makine ve aletlere el konuldu.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede

Düzağaç, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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