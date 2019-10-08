Son Dakika Haberleri: Bolu devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Bolu devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı

Bolu devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı

45 dakika önce

Devrilen su yüklü TIR, TEM'de ulaşımı aksattıBolu'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pet şişe su yüklü TIR devrildi.

Devrilen su yüklü TIR, TEM'de ulaşımı aksattı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pet şişe su yüklü TIR devrildi. TIR ve yola saçılan su şişeleri nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Muharrem Ateş yönetimindeki 54 KS 982 plakalı pet şişe su yüklü TIR, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, diğer sürücülerin yardımıyla devrilen TIR'dan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Yan yatan TIR ve yola saçılan su şişelerinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Bolu devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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