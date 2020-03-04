Bolu dili boğazına kaçan futbolcuyu, doktor olan hakem kurtardı - Son Dakika
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Bolu dili boğazına kaçan futbolcuyu, doktor olan hakem kurtardı

6 saat önce

Dili boğazına kaçan futbolcuyu, doktor olan hakem kurtardıBOLU'da, U-17 ligi Play-Off maçında rakip oyuncuyla çarpışarak dili boğazına kaçan genç futbolcuya ilk müdahaleyi doktor olan maçın yardımcı hakemi yaptı.

Dili boğazına kaçan futbolcuyu, doktor olan hakem kurtardı

BOLU'da, U-17 ligi Play-Off maçında rakip oyuncuyla çarpışarak dili boğazına kaçan genç futbolcuya ilk müdahaleyi doktor olan maçın yardımcı hakemi yaptı. Hakemin müdahalesiyle nefes alması sağlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaçayır Mahallesinde bulunan sentetik sahada U-17 ligi Play-Off maçında Kızıkspor ile Aladağspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Terkeş hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Terkeş, baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan futbolcunun nefes alamadığını fark eden yardımcı hakem Selim Göksu müdahalede bulundu. Selim Göksu, futbolcuyu yan çevirip dilinin boğazından çıkmasını sağladı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Göksu'nun yaptığı ilk sağlık kontrollerinin ardından Terkeş, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Terkeş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu dili boğazına kaçan futbolcuyu, doktor olan hakem kurtardı

Selim, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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