BOLU DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ MİNİK BEYZANUR, BİYONİK KULAKLA DUYMAYA BAŞLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOLU DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ MİNİK BEYZANUR, BİYONİK KULAKLA DUYMAYA BAŞLADI - Son Dakika

BOLU DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ MİNİK BEYZANUR, BİYONİK KULAKLA DUYMAYA BAŞLADI

6 saat önce

BOLU'da, doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Beyzanur İleri(4), biyonik kulak (koklear implant) ameliyatıyla duymaya başladı.

BOLU'da, doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Beyzanur İleri(4), biyonik kulak (koklear implant) ameliyatıyla duymaya başladı.

Bolu'da yaşayan işitme engelli İsmail ve Yasemin İleri çiftinin kızları Beyzanur işitme engelli olarak dünyaya geldi. Beyzanur'un da annesi ve babası gibi işitme engelli olduğu sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede ortaya çıktı. İleri ailesine, Ankara'daki bir hastanede kızlarının duyabilmesi için halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant ameliyatı olması gerektiği belirtilerek, cihaz için 15 bin TL istendi. Aile maddi yetersizlikler nedeniyle ameliyatı yaptıramayınca, üyesi oldukları Bolu İşitme Engelliler Derneği'nden yardım istedi. Dernek Başkanı Halil İbrahim Uçar'ın girişimleri ile geçen yıl Eylül ayında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyonun ardından minik Beyzanur ilk kez duymaya başladı. İsmail ve Yasemin çifti çocuklarının yeniden duymasının mutluluğunu yaşarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmıyor ve evlerine de misafir kabul etmiyor. Minik Beyza ise dedesi ve babaannesi ile vakit geçirip konuşmayı öğrenmeye çalışıyor. Beyzanur'a ayrıca konuşabilmesi için özel eğitim de veriliyor.

'ARTIK DUYUYOR"

İşitme engelli baba İsmail İleri işaret diliyle yaptığı açıklamada, "2 tane kızımız var. Beyza 4 yaşında işitme engelli, Miray ise 1 yaşında normal konuşabiliyor. Beyza doğuştan işitme engelli, ilk doğduğunda doktorlar muayene ettiler duyabilmesi için ameliyat olması ve cihaz takılması gerektiğini söylediler. Maliyeti yüksek olduğu için bugüne kadar ameliyat yaptıramadık. Sonra dernek başkanımız Halil İbrahim Uçar'ın yardımı ile Bolu'da üniversite hastanesinde ilk muayeneler başladı. Sonra Ankara'ya gittik. Beyza ameliyat oldu, artık duyuyor. İşitme engelli değil. Özel okula eğitim için gidiyor. Özel öğretmenleri var, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

'ÇOK SEVİNDİK"

Anne Yasemin İleri ise, "İlk doğum yaptığımda kızım oldu muayene için üniversite hastanesine gittik. Muayeneden sonra kızım Beyza'nın duymadığını, doğuştan işitme engelli olduğunu söylediler. Üzüldük, sabrettik. Ben ve eşim de işitme engelliyiz. Eşimin anne ve babası engelli değil, konuşabiliyorlar. Onlarla birlikte muayene için Ankara'ya gittik, doktorlar muayeden sonra Beyza'nın duymadığını işitmesi için ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ameliyat için çok para istediler. Paramız olmadığı için Bolu'ya geri geldik, ameliyat yaptıramadık. Böylece 4 sene geçti. Sonra işaret dili eğitimcimiz Halil hocanın yardımı ile tekrar muayeneler başladı ve tekrar hep birlikte Ankara'ya gittik. Beyza ameliyat oldu. Çok sevindik. Hiçbir ücret ödemedik. Ameliyat olduktan sonra Beyza duymaya başladı. Bir hafta hastanede kaldı sonra Bolu'ya geldik. Sağlığı iyi bir problem yok. Muayenelerinde de durumu iyi çıktı. Konuşmaya başladı. Allah'a çok şükür okula başladı. Yardımları için eğitimcimiz ve dernek başkanımız Halil İbrahim Uçar'a teşekkür ederiz." diye konuştu.

'ANNEDEN YENİ DOĞMUŞ GİBİ"

Küçük Beyza'nın ameliyat olması için girişimlerde bulunan Bolu İşitme Engelliler Derneği Başkanı emekli polis Halil İbrahim Uçar, şöyle konuştu:

"Beyzanur İleri doğuştan işitme engelli bir kızımız. Annesi ve babası da işitme engelli. Dedesi ve babaannesinin yardımlarıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Doktora götürdüklerinde koklear implant uygulaması yapması gerektiğini söylemişler. Normal işitme cihazlarıyla işitmesi sağlanamayınca bu uygulama ile duyabileceği tespit ediliyor. Ailenin maddi imkanları yetersiz olduğu için ameliyat gerçekleşemedi. Daha sonra vazgeçiyorlar. Biz tanıştıktan sonra aileye yardımcı olduk. Üniversitedeki hocalarımıza danıştık ve ücretsiz ameliyat yapılabileceği söylendi. Ankara'daki doktorlarımız ve Bolu'daki doktorlarımız yardımcı oldular. Süreci başlattık. Yaklaşık 3-4 ay kadar sürdü bu süreç. Önce aile tabi ki biraz korktu. Çocuklarına bir şey olacağını düşündüler. Konuşup ikna ettik. Ameliyat gerçekleşti ve bu uygulama başarıyla uygulandı. Şu anda duyabiliyor. Küçük Beyza artık işitebiliyor. Sadece işitme ile süreç bitmiyor tabi ki. Özel eğitim de alması gerekiyor. Çünkü anneden yeni doğmuş gibi. Çevredeki sesleri sıfırdan anlamlandıracak. Sıfırdan değerlendirerek öğrenecek hayatı. Ayrıca özel eğitime devam ediyor. Eğitimleri de ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. Bütün ülkemize örnek olmasını istiyoruz."

BOLU DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ MİNİK BEYZANUR, BİYONİK KULAKLA DUYMAYA BAŞLADI

Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:52 Kaynak: DHA

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