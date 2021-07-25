Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk sürüyor - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Karabük

Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor.

Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.