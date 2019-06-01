BOLU Emekli madencinin fedakarlığı

Emekli madencinin fedakarlığı Bolu
'da, 5 yıl önce eşini kalp krizi sonucu kaybeden emekli madenci Hüseyin Kavalcı (49), DMD hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlu Emirhan Kavalcı'nın (16) her türlü ihtiyacını karşılayıp, onun okula gidip gelmesini sağlıyor. Uzun yıllardır oğlunu arabaya sırtında indirip bindirmesi nedeniyle bel fıtığı olan Hüseyin Kavalcı, oğlunu taşıyamayacağı için ameliyat olmaktan kaçınıyor. Baba Kavalcı'nın oğlunun eğitim hayatı için yaptığı fedakarlık öğretmenler ve çevresinde de takdirle karşılanıyor.
Bolu'da 10'uncu sınıfa giden lise öğrencisi Emirhan Kavalcı, 2005 yılında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yakalandı. Emirhan Kavalcı, 2014 yılında annesini kalp krizi sonucu kaybedince, hastalığı ilerleyerek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Emirhan Kavalcı'nın babası Hüseyin Kavalcı eşi öldükten sonra oğlunun bakımını tek başına üstlendi. Oğlunun her türlü ihtiyacını gideren Kavalcı, onu her gün zorluklarla okula götürüyor. Baba Kavalcı, oğlunun her gün kitaplarını ve çantasını hazırlayıp, sırtında aracına taşıyıp onu okula götürüyor. Okulda da her türlü ihtiyacını karşılayan baba, oğlunu sınıfındaki sırasına yerleştirdikten sonra okuldan ayrılıyor. Baba Kavalcı, öğle arası da okula gelip yemeğini getiriyor ve ders çıkışında da oğlunu tekrar alıp evine götürüyor.
Uzun yıllardır oğlunu arabaya sırtında indirip bindirmesi nedeniyle bel fıtığı olan Hüseyin Kavalcı, oğlunu taşıyamayacağı için ameliyat olmaktan kaçınıyor. Baba Kavalcı'nın oğlunun eğitim hayatı için yaptığı fedakarlık öğretmenler ve çevresinde de takdirle karşılanıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu
'ndan (TTK) emekli Hüseyin Kavalcı, Benim çocuğum 2005 yılında DMD hastalığına yakalandı. 2014'te annesi vefat etti. O zamandan bu zamana akülü arabaya biniyor. Çevremizdekilerden de güzel tepkiler alıyorum. Benim gayem çocuğumun evde 4 duvar arasında kalması değil. Benim çocuğumun gelip okulda arkadaşları ile diyalog içinde olması. Koridorlarda, bahçelerde dolaşması. Yani arkadaşlarıyla sosyalleşmesi. Benim amacım bu dedi.
Yaptıklarının bir baba olarak kendisine yorucu gelmediğini ifade eden Hüseyin Kavalcı, Fedakarlık yaptığım için memnunum, yadırgamıyorum. Ölene kadar ben bunu bana olarak yapmaya mecburum. Her aileye, her veliye bunu tavsiye ederim. Her gün çocuğu alıyorum, geliyorum. Bir baba olarak bana yorucu olmuyor. Biz artık bu hastalığı kabullendik diye konuştu.