Bolu Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bolu Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 15:29
Bolu Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğan ve Demirkol, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarına oy verdi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan, her fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, "AA'nın yapmış olduğu çalışmalar çok güzel. Birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA çalışanlarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Demirkol ise yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu," haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde de Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" isimli fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Demirkol, şunları kaydetti:

"AA'ya bu oylama için teşekkür ediyorum. Birbirinden kıymetli ve emek verilerek çekilmiş bu fotoğraflar arasından ben de 3 dalda seçimimi yaptım. Hem AA'yı hem de bütün fotoğrafları çeken sanatçılarımızı diyorum çünkü o da bir sanat, tebrik ediyorum. İnşallah bu sıkıntıların olmadığı, hüzne boğan fotoğraflar yerine huzur içerisinde, barışın olduğu, sağlığın olduğu ve salgının bittiği gülen çocukların, annelerin, babaların ve ailelerin fotoğraflarının olduğu nice yarışmalar diliyorum."

Emin Demirkol, Adnan Erdoğan, Galatasaray, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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