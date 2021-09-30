Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde yaptıkları uygulamada, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması için vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Vatandaşları uyaran ekipler, savcı, polis ya da herhangi bir kamu görevlisinin para isteyemeyeceğini vurguladı.