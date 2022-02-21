Bolu emniyetinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Telefonla sizi arayarak kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 'Adınız terör örgütüyle ilgili soruşturmaya karıştı' diyenlere inanmayın. Sizi arayarak 'Bir olayda suçlu olarak isminiz geçiyor. Gizli operasyon yürütülüyor, operasyonu deşifre ederseniz gözaltına alınacaksınız, telefonu kapatmayın ve kimseye bilgi vermeyin, telefon hattınız ve banka hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor, bu örgütler tarafından banka hesabınız boşaltılacak, para ve altınları el çantasına koyun, belirtmiş olduğum yere bırakın veya ikametinize gelecek polise teslim edin' diyenlere inanmayın."

İletişim yoluyla dolandırılmaya çalışıldığını anlayan vatandaşların, en kısa zamanda 112 Acil Çağrı Merkezini araması ya da en yakın emniyet birimine müracaat etmesi istendi.