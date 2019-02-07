Son Dakika Haberleri: Bolu Eşini Bıçaklayıp, Boğazını Keserek Öldürdü

Bolu Eşini Bıçaklayıp, Boğazını Keserek Öldürdü

44 dakika önce

Bolu'da, 4 çocuk annesi Irak uyruklı Saja Jamel Mansur(29), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Haydar Fadıl Haşim(36) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Bolu Eşini Bıçaklayıp, Boğazını Keserek Öldürdü, System.String[]
Bolu'da, 4 çocuk annesi Irak uyruklı Saja Jamel Mansur(29), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Haydar Fadıl Haşim(36) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta polis memurluğu yapan Haydar Fadıl Haşim, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayetin gerçekleştiği giriş katındaki eve Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler evde incelemelerde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanına oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:59 Kaynak: DHA

Irak, Bolu, Güncel
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