Bolu eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdı - Son Dakika

Bolu eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdı

6 saat önce

Eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdıBOLU, (DHA)- BOLU'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., 3 çocuğunun annesi A.V.'yi (56) darp edip, 2 çocuğunu alıp kaçtı.

Eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdı

BOLU, (DHA)- BOLU'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., 3 çocuğunun annesi A.V.'yi (56) darp edip, 2 çocuğunu alıp kaçtı.

Bugün öğle saatlerinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan İ.V., Tepecik Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi A.V.'nin evine geldi. Eşinden şiddet gören A.V., Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullandı. A.V. cep telefonundaki sistem sayesinde tek tuşla konumunu polisin haber merkezine gönderdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İ.V., polisin geldiğini fark ederek küçük yaştaki 2 erkek çocuğunu da alarak kaçtı. Kadının bulunduğu eve ulaşan ekipler, şiddet gören anne ve yanında bulunan kızını hastaneye götürdü. A.V., daha sonra Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis, 2 çocuğuyla kaçan İ.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdı

Tepecik, Bolu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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