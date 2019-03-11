Son Dakika Haberleri: Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı-yeniden

Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı-yeniden

1 saat önce

Bolu EV YANGININDA İTFAİYE ERİ DÜĞÜN PARASINI YANMAKTAN KURTARDI-yeniden(Tür: Yurt)

Bolu EV YANGININDA İTFAİYE ERİ DÜĞÜN PARASINI YANMAKTAN KURTARDI-yeniden

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

Bolu, İtfaiye, Güncel
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