Son Dakika Haberleri: Bolu-fetö'nün, sözde 'bolu küçük bölge sorumlusu' kadın yakalandı
Son Dakika Güncel Bolu-fetö'nün, sözde 'bolu küçük bölge sorumlusu' kadın yakalandı

Bolu-fetö'nün, sözde 'bolu küçük bölge sorumlusu' kadın yakalandı

1 saat önce

FETÖ'nün, sözde 'Bolu Küçük Bölge Sorumlusu' kadın yakalandıİstanbul'da polisin 'gaybubet evi'ne düzenlediği operasyonla yakalanan, FETÖ'nün sözde 'Bolu Küçük Bölge Sorumlusu' olduğu iddia edilen F.K.Y.(28) Bolu'da adliyeye sevk edildi.

BOLU-FETÖ'nün, sözde 'Bolu Küçük Bölge Sorumlusu' kadın yakalandı

İstanbul'da polisin 'gaybubet evi'ne düzenlediği operasyonla yakalanan, FETÖ'nün sözde 'Bolu Küçük Bölge Sorumlusu' olduğu iddia edilen F.K.Y.(28) Bolu'da adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Bolu Küçük Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen F.K.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra FETÖPDY terör örgütüyle ilişkili özel okullarda görev yapan F.K.Y.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Ekipler, ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya hesabında da artırım yaptığı tespit edilen FK.Y.'nin İstanbul'da kaldığı 'gaybubet evi'ne operasyon düzenlendi. Aile bireylerinde de Bylock olduğu tespit edilen şüpheli evinde yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu-fetö'nün, sözde 'bolu küçük bölge sorumlusu' kadın yakalandı

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:08 Kaynak: DHA
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