BOLU FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı adliyede - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında meslekten ihraç edilen meslekten ihraç edilen binbaşı K.A.?nın Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla K.A. yakalandı. Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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