Son Dakika Haberleri: Bolu Genci Döven 3 Kişi Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı

Bolu Genci Döven 3 Kişi Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı

1 saat önce

Bolu'da, tartıştıkları genci döven 3 kişi polis tarafından yere yatırılıp ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Bolu'da, tartıştıkları genci döven 3 kişi polis tarafından yere yatırılıp ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız arkadaş konusunda husumet bulunan F.Ü.(18) ile C.A.A.(18) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.A.A., yanında bulunan İ.E.(21) ve E.S.B.(20) ile birlikte F.Ü.'yü darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga önlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 3 genç yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Yaralanan F.Ü.'ye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. F.Ü. olayı duyup yanına gelen babasına, Baba hiçbirinin yanına koyma diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Polis, Bolu, Güncel
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