Bolu Gerede'de D-750 Karayoluna Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı Var-Ek
1 saat önce
Bolu Gerede'de D-750 karayoluna zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var-EK(Tür: Yurt)
Bolu Gerede
'de D-750 karayoluna zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:47 Kaynak: DHA
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