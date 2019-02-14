Son Dakika Haberleri: Bolu Gerede'de D-750 Karayoluna Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı Var-Ek

Bolu Gerede'de D-750 Karayoluna Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı Var-Ek

1 saat önce

Bolu Gerede'de D-750 karayoluna zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var-EK(Tür: Yurt)

Bolu Gerede'de D-750 Karayoluna Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı Var-Ek, System.String[]
Bolu Gerede'de D-750 karayoluna zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var-EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

Bolu, Gerede, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu

AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li İsme Sert Yanıt: Kendisine Dönecektir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 01:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Gerede'de D-750 Karayoluna Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı Var-Ek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]