BOLU Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor - Son Dakika

Gerede'de tarihi çarşı restore ediliyor
BOLU'nun Gerede ilçesinde bulunan 1800'lü yıllardan kalan tarihi arasta çarşısı restore ediliyor.
Tarihi boyunca ticaretin kavşak noktasında bulunan Gerede ilçesindeki tarihi çarşı restore ediliyor. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan onayın ardından hayata geçirilen proje kapsamında inşaat çalışmaları devam ederken, 1800'lü yıllardan kalan çarşının güzelliği ortaya çıkmaya başladı. Tarihi çarşı tamamlandığında içerisinde 12 adet iş yeri, 6 adet ofis, 1 adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkanları yer alacak.
Kaynak: DHA
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