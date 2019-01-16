Bolu-Gerede'de Yol 1 Saat Kapalı Kaldı
9 dakika önce
Bolu Dağı'nda çok sayıda tanker bekliyor(2)GEREDE'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDID-100 Karayolunun Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı.
Bolu
Dağı'nda çok sayıda tanker bekliyor(2)
GEREDE'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDI
D-100 Karayolunun Gerede
ilçesi mevkiinde İstanbul
istikametine seyir halinde olan bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı. TIR'ın yolu kapatmasıyla yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Aracında beklemekten sıkılan bir sürücü, dışarı çıkarak yol kenarındaki köpekleri besledi. Karayolları ve polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan TIR kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasıyla trafik açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:34 Kaynak: DHA
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