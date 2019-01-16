Son Dakika Haberleri: Bolu-Gerede'de Yol 1 Saat Kapalı Kaldı

Bolu-Gerede'de Yol 1 Saat Kapalı Kaldı

9 dakika önce

Bolu Dağı'nda çok sayıda tanker bekliyor(2)GEREDE'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDID-100 Karayolunun Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı.

Bolu-Gerede'de Yol 1 Saat Kapalı Kaldı, System.String[]
Bolu Dağı'nda çok sayıda tanker bekliyor(2)

GEREDE'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDI

D-100 Karayolunun Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı. TIR'ın yolu kapatmasıyla yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Aracında beklemekten sıkılan bir sürücü, dışarı çıkarak yol kenarındaki köpekleri besledi. Karayolları ve polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan TIR kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasıyla trafik açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:43:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu-Gerede'de Yol 1 Saat Kapalı Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]