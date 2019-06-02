BOLU GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURUYOR
51 dakika önce
Bolu'da, D-100 Karayolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafikte zaman zaman durma noktasına geliyor.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
'da, D-100 Karayolunun Gerede- Karadeniz
bağlantı yolunda trafikte zaman zaman durma noktasına geliyor. Yolda araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi bulurken, polis ekipleri aksayan trafik nedeniyle araçlarından inen sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca bölgede duran araçtakilere su satan vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.
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