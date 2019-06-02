Son Dakika Haberleri: BOLU GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURUYOR
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BOLU GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURUYOR

51 dakika önce

Bolu'da, D-100 Karayolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafikte zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bolu'da, D-100 Karayolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafikte zaman zaman durma noktasına geliyor. Yolda araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi bulurken, polis ekipleri aksayan trafik nedeniyle araçlarından inen sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca bölgede duran araçtakilere su satan vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.
BOLU GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURUYOR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Polis, Bolu, Gerede, Karadeniz, Güncel
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