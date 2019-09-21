Bolu gerede panayırı başladı

Gerede panayırı başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı başladı. Panayırda en dikkat çeken ürün, Gerede'nin meşhur kaz eti oldu.

Gerede'de her yıl düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ilk etabı başladı. 3 gün sürecek olan panayırda belirlenen alana seyyar satış noktaları kuruldu. Satış noktalarında yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Giyim, gıda ve hediyelik eşya gibi bir çok ürünün satıldığı panayıra Bolu ve ilçeleri ile çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Panayır alanında yoğun kalabalık oluştu. Panayır alanında en ilgi çeken ürünler Gerede'nin meşhur kaz eti oldu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Türkiye'deki 5 büyük panayırlardan bir tanesidir. Geleneksel hayvan ve emtia diyoruz çünkü Gerede panayırı eczane ve sağlık hizmetleri hariç herşeyin alınıp ve satıldığı en büyük panayırlardan bir tanesi. Ecdadın kuruluş tarihi belli olmayan en büyük emanetlerinden, miraslarından bir tanesi. Asırlardır doğal şartlarda ve koşullarda nasıl başladıysa o şekilde devam etmekte. Biz burayı tabi ki hijyen ve fiziki koşullar olarak geliştirmek adına yerel yönetim adına elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. dedi.

Panayırın ikinci etabı ise 4-5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak.