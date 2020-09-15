BOLU Geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BOLU'da, motosiklet, D-100 karayolunda emniyet şeridinde geri geri ilerleyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Kasaplar mevkiinde meydana geldi. 14 AAB 490 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, kavşağı kaçırınca emniyet şeridinde geri geri ilerlemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen İsmail Üremiş idaresindeki 14 AAF 379 plakalı motosiklet, otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 2 metre savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlarken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.