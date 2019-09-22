Son Dakika Haberleri: Bolu gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı
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Bolu gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

1 saat önce

Gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradıBolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük, hafta sonunda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, göl etrafında bisiklete binip, yürüyüş yaptı. Bazı tatilciler de çam ağaçlarının suya yansımasıyla eşsiz bir güzelliğe bürünen gölün etrafında fotoğraf çektirdi. Güzel havayı da fırsat bilerek gelen ziyaretçiler, gün boyu doğanın keyfini çıkardı. Gölcük'teki eşsiz manzaralar, fotoğraf karelerinde kartpostalları aratmadı.

Bolu gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

Gölcük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
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