Son Dakika Haberleri: BOLU Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilcilerle doldu
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BOLU Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilcilerle doldu

4 dakika önce

Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilcilerle dolduBOLU'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

BOLU Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilcilerle doldu, System.String[]
Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilcilerle doldu
BOLU'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde de, tatilcilerin tercih ettiği yer oldu. Başta İstanbul ve Ankara gibi kente yakın iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Tatilciler vakitlerini, eşsiz manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapıp, golf araçlarıyla tur atarak geçirdi. Tabiat parkındaki yoğunluğun, bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
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