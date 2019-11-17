Son Dakika Haberleri: Bolu gölcük tabiat parkı'nda ara tatil yoğunluğu
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Bolu gölcük tabiat parkı'nda ara tatil yoğunluğu

6 saat önce

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğuBolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Tabiat parkında otoparklar dolarken, araçlar ormanlık alana park etti. Çok sayıda ziyaretçinin yaktığı mangal nedeniyle göl etrafı dumanla kaplandı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük, ara tatilde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulamadı. Araçlar ormanlık alanlara ve yol kenarlarına park edildi. Tabiat parkının girişinde uzun araç kuyrukları oldu. Göl kenarındaki yürüme alanları da doldu. Vatandaşlar kalabalıktan dolayı Gölcük'ün doğal güzelliğinin tadını çıkaramadı. Yürüyüş yolunda bir bisikletli çocuk, yürüyen bir kadına çarptı. Yere düşen kadın başından yaralandı.

DUMANLA KAPLANDI

Gölcük Tabiat Parkı'nın mangal yapılan bölümündeki yoğun kalabalık nedeniyle göl çevresi dumanla kaplandı. Temiz hava almak için Gölcük'e gelen tatilciler, mangal dumanından rahatsız oldu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil nedeniyle daha çok çocuklu ailelerin tercih noktası oldu. Çok sayıda aile ara tatili fırsat bilerek tabiat parkına çevre illerden akın etti. Çocuklar, ara tatil uygulamasını çok sevdiklerini ifade ederek, Gölcük Tabiat Parkı'na gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bolu gölcük tabiat parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Gölcük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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