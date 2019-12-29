Bolu gölcük tabiat parkı'nda kartpostallık güzellik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu gölcük tabiat parkı'nda kartpostallık güzellik - Son Dakika

Bolu gölcük tabiat parkı'nda kartpostallık güzellik

6 saat önce

Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık güzellikBolu'da çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan kar manzaraları eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık güzellik

Bolu'da çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan kar manzaraları eşsiz güzelliği gözler önüne serdi. Gölcük Tabiat Parkı'nın kartpostalları aratmayan saklı güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde kentte etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük'e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Gölcük Tabiat Parkı'nındaki manzaralar kartpostalları aratmadı. Gölcük'e gelen ziyaretçiler eşsiz manzaralar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Tabiat Parkı'da bulunan gölün de bir kısmı buz tuttu. Gölcük evi ve ağaçların göle yansıması da eşsiz görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki güzellik drone ile havadan da görüntülendi.

Bolu gölcük tabiat parkı'nda kartpostallık güzellik

Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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