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BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU - Son Dakika

BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU

15.02.2022 09:21

BOLU'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda geçen yıl şubat ayında yüzde 29 olan doluluk seviyesi, bu yıl son 72 yılın en şiddetli kar yağışı sonrası, karların erimesiyle birlikte yüzde 80'e yükseldi.

BOLU'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda geçen yıl şubat ayında yüzde 29 olan doluluk seviyesi, bu yıl son 72 yılın en şiddetli kar yağışı sonrası, karların erimesiyle birlikte yüzde 80'e yükseldi.

Bolu'da geçen ay meteoroloji verilene göre son 72 yılın en şiddetli kar yağışı yaşandı. Yağmur ve karların erimesinin ardından barajı besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debisi arttı. Derelerin beslediği kentin içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi arttı. Barajda geçen yıl şubatta yüzde 29 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 80 olarak ölçüldü. Aralıklarla devam eden yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU
BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU
BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU

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Meteoroloji, Bolu, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU GÖLKÖY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 OLDU - Son Dakika
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