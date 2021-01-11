Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş durdu - Son Dakika

Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş durdu

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesindeki düşüş durdu.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesindeki düşüş durdu. Devlet Su İşleri Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle barajda doluluk oranının yüzde 22'ye düşmesiyle 5,28 milyon metreküp su kaldı. Bölgede etkili olan yağışlarla düşüşün durduğu barajdaki su seviyesi, Abant ve Bolu Dağı'ndaki derelerden gelen suların etkisiyle yükselmeye başladı. 2000 yılından itibaren Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj, 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip.

Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi

Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil