Bolu gündem: Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Gelen Bolu haberine göre BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 40 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 40 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde bu sabah sis etkili oldu. Sis, özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Yer yer 40 metreye kadar düşen görüş uzaklığı nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Sis ayrıca D-100 kara yolunun Bolu geçişinin genelinde de yer yer etkili oldu. Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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