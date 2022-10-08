Bolu gündem haberleri | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.

Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

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