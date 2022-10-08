Bolu gündem haberleri | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu gündem haberleri | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

08.10.2022 17:34

Bolu haberi... 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede sabah başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili oluyor.

YORUMLAR
500
Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor Bolu haberi: Bolu'da ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Bolu haberi: Bolu'da ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu gündem haberleri | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 00:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu gündem haberleri | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement