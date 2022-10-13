Bolu gündem haberi... Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu gündem haberi... Bolu'dan kısa kısa

13.10.2022 11:02
Bolu gündem haberi... Bolu'dan kısa kısa

Bolu haberler... Gerede Belediyesince kapalı halı saha ve oyun gruplarının yer alacağı çocuk eğlence merkezi hayata geçirilecek.

Gerede Belediyesince kapalı halı saha ve oyun gruplarının yer alacağı çocuk eğlence merkezi hayata geçirilecek.

Mevcut halı sahanın tadilatı için Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihaleye çıkılarak ilgili firmaya yer teslimi yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, ihaleyi alan firmanın tadilat işini tamamlar tamamlamaz kapalı halı saha ve oyun gruplarının yer alacağı çocuk eğlence merkezini en kısa sürede vatandaşların hizmetine açacaklarını bildirdi.

Vatandaşların kapalı eğlence merkezi bulunmadığından sık sık Bolu'ya giderek çocuklarıyla vakit geçirdiğini aktaran Allar, "İnşallah çocuklarımız ve gençlerimizin güzel vakit geçirebileceği emsalleri kadar güzel bir eğlence ve oyun merkezini hizmete açtığımızda vatandaşlarımız çocuklarıyla özellikle hafta sonlarını en güzel şekilde değerlendirebilecek. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Bolu'da çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Yeni eğitim yılı faaliyetleri çerçevesinde yapılan toplantılarla çiftçilerin, yeni tarımsal teknolojiler, tarımsal destekler, özel idare destekli projeler, hayvancılık, tarımda iş güvenliği ve güvenli traktör kullanımı, Tarım Sigortaları Havuzu ve diğer konularda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Afşar köyüyle başlayan eğitim faaliyetinin ilk gününde İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş ve teknik personel, köy sakinlerini bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, 87 köyde gerçekleşecek eğitimlerde vatandaşların istediği her konuda personellerine sorularını yöneltebileceğini belirterek, çiftçileri ve adayları bu hizmetten faydalanmaya davet etti.

Eğitimler, 8 Mart 2023'te sona erecek.

YORUMLAR
500
Bolu gündem haberi... Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor Bolu gündem haberi... Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor Bolu haber: Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Bolu haber: Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaynak: AA

Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu gündem haberi... Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:31 Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti
11:20 Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi
11:03 Güne yatay seyirle başlayan gram altın 999 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 12:34:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu gündem haberi... Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement