Bolu 'da bir villanın bahçesinde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen 2 sütun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu gündem haberleri | Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı - Son Dakika

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