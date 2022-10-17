Bolu gündem: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu gündem: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

17.10.2022 09:50

Bolu gündem haberine göre Sağanağın iki gündür aralıklarla yaşandığı Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkisinde sis de etkisini göstermeye başladı.

Sağanağın iki gündür aralıklarla yaşandığı Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkisinde sis de etkisini göstermeye başladı.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler dikkatle ilerliyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri sis lambalarıyla uyararak, hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.

Sağanak, kent merkezinde de iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

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Kaynak: AA

Abant, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu gündem: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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