Bolu gündem haberleri... Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis - Son Dakika
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Bolu gündem haberleri... Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

09.10.2022 12:50

Bolu bölgesinden gelen habere göre Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağışla birlikte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağışla birlikte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu gündem haberleri... Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu gündem haberleri... Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis - Son Dakika
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