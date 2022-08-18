Bolu gündem: MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı

Dönem Başkanlığını Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yaptığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kılıç başkanlığındaki toplantıda, MARKA'nın aylık ekonomik görünüm raporu, temmuz ayı harcama ve faaliyetleri, güdümlü projeler, "MESS Dijital Dönüşüm Yetkinlik ve Gelişim Merkezi Yönümüz Yarın Güdümlü" projesi, sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında yapılan, planlanan ve yürütülen projeler, 6 aylık faaliyet raporu, 2023 yılı çalışma programı ve bütçe taslağı, süresi 6 aya kadar uzatılan projeler ve ajansın 2022 yılı destek programları hakkında sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

Görüş ve önerilerin de dile getirildiği toplantı, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.

Toplantıya, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Marmara Kalkınma Ajansı uzman personeli katıldı.