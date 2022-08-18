Bolu gündem: MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu gündem: MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı

18.08.2022 16:36
Bolu gündem: MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı

Bolu bölgesinden gelen habere göre Dönem Başkanlığını Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yaptığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi.

Dönem Başkanlığını Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yaptığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kılıç başkanlığındaki toplantıda, MARKA'nın aylık ekonomik görünüm raporu, temmuz ayı harcama ve faaliyetleri, güdümlü projeler, "MESS Dijital Dönüşüm Yetkinlik ve Gelişim Merkezi Yönümüz Yarın Güdümlü" projesi, sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında yapılan, planlanan ve yürütülen projeler, 6 aylık faaliyet raporu, 2023 yılı çalışma programı ve bütçe taslağı, süresi 6 aya kadar uzatılan projeler ve ajansın 2022 yılı destek programları hakkında sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

Görüş ve önerilerin de dile getirildiği toplantı, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.

Toplantıya, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Marmara Kalkınma Ajansı uzman personeli katıldı.

YORUMLAR
500
MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde toplu göç başladı Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde toplu göç başladı
Kaynak: AA

Marmara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu gündem: MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu gündem: MARKA, Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement