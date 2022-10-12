Bolu gündem: Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bolu gündem: Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

12.10.2022 16:38
Bolu gündem: Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Gelen Bolu haberlerine göre Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında Yeniçağa'da düzenlenen tatbikat öncesi hastane personeline eğitim verildi.

Daha sonra tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Yangın alarmı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Hastane personeli ile hastaların tahliyesinin ardından yangına müdahale edildi. Yaralanarak bina içinde mahsur kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Daha sonra hastane bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, hastane personeli tarafından yangın söndürme cihazıyla söndürüldü.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yeniçağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu gündem: Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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