Daha sonra hastane bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, hastane personeli tarafından yangın söndürme cihazıyla söndürüldü.

Yangın alarmı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yeniçağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu gündem: Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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