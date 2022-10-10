Bolu'da ağzına olta iğnesi batmış halde bulunan kedi, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Gölcük Tabiat Parkı içerisinde ağzında olta iğnesi bulunan kedi gören tatilciler, İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bölgeye gelen Doğa Çevre ve Hayvanları Koruma Timi, hayvanı yakalayarak veteriner kliniğine götürdü.
Ağzından olta iğnesi çıkarılan kedi, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Son Dakika › Güncel › Bolu haber... Bolu'da ağzına olta iğnesi batan kedi tedaviye alındı - Son Dakika