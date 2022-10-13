Bolu haber: Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bolu haber: Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

13.10.2022 10:57
Bolu haber: Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Bolu haberler: Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabey köyü Çamlık mevkiinde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kazı yapıldığı iddia edilen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda kırıcı ve delici matkap, jeneratör, 2 demir çubuk ve kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu haber: Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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