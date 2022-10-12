Bolu haber... Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Bolu haber... Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu

12.10.2022 12:58
Bolu haber... Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu

Bolu haberler... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Murat Ö. idaresindeki 34 FKV 150 plakalı otomobilde, Elmalık Servis Alanı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Karayolları Bolu Dağı Tünel İşletmesi Yangına İlk Müdahale ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangın, otomobilde hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haber... Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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