Sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi - Son Dakika
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Sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi

08.10.2022 13:02

Bolu'da sigarayı bırakan, aralarında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının da olduğu 46 polis, jandarma ve vatandaşa sertifika verildi.

Bolu'da sigarayı bırakan, aralarında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının da olduğu 46 polis, jandarma ve vatandaşa sertifika verildi.

Bolu Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu çalışmaları sonucunda sigarayı bırakan kamu kurumu çalışanları ile vatandaşlara sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Bolu Solmaz- Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Erkan Kılıç, sigaranın sadece insanın kendisine değil, çevresine, sağlık sistemine, ülke ekonomisine de son derece olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Kılıç, bir bağımlılık haline gelen sigara kullanımından kurtulmanın zor olduğuna işaret ederek, "İnsanların iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyması gerekiyor Burada sigarayı bırakan 46 arkadaşımız var. Kendilerini tebrik ediyorum, bu iradeyi ortaya koydukları için. Tekrar sigaraya başlamayacağınızı düşünüyoruz. Burada sigarayı bırakan değerli müdürlerimiz de var, onları da ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da Bolu Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu ile yaptıkları çalışmalar neticesinde kentte bulunan 4 sigara bırakma polikliniği ve hekimlerle çok güzel başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi.

Sigarayı bırakan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, sertifikalarını Vali Kılıç'ın elinden aldı.

Sertifikasını aldıktan sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren Aksoy, sigaraya 15 yaşındayken başladığını belirterek, "Sigaraya, Polis Kolejinde öğrenciyken özentiyle başladım. 20 yıl çok yoğun sigara içtim. 2004 yılında da azimle bıraktım sigarayı. O günden bu yana tüm personelim bıraksın diye gayret ediyorum. Polis okulu müdürüyken 60 öğrencime bıraktırdım. Bolu'da son 5 yılda bırakanları sorduğumuzda 46, son 1 yılda da 18 arkadaşımız bırakmış." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Saygılı da sigarayı yaklaşık 7-8 ay önce bıraktığını aktararak, "Bolu'da göreve başladığımda halen sigara kullanıyordum. Çok şükür kurtulduk. İnşallah tekrar başlamayız. Her içene de bırakmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı ile sigara bırakma polikliniği hekimleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

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