Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Ankara 'da bulunan rehabilitasyon merkezinde bir süre kontrol altında tutulacak ceylan yavrusunun, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu haber: Bolu'da yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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