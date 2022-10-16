Bolu haber | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu haber | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

16.10.2022 12:41

Bolu gelişmesine göre Sis ve sağanağın etkili oluğu Bolu dağında detaylar Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor BOLU - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Sis ve sağanağın etkili oluğu Bolu dağında detaylar Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

BOLU - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Yumrukaya ile Kaynaşlı arasında bulunan kesimde sağanak aralıklarla etkili olurken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambaları ile uyarırken, trafik ekipleri, sürücülerden hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istedi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haber | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu haber | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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