Bolu haber | Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Yumrukaya ile Kaynaşlı arasında bulunan kesimde sağanak aralıklarla etkili olurken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis ve sağanağın etkili oluğu Bolu dağında detaylar Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

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