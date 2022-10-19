Bolu 3. sayfa haberleri... Bolu'da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bolu 3. sayfa haberleri... Bolu'da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı

19.10.2022 09:24
Bolu 3. sayfa haberleri... Bolu'da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı

Bolu haberler: Bolu'nun Mengen ilçesinde kavak ve söğüt ağaçlarını keserek sattıkları belirlenen 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kavak ve söğüt ağaçlarını keserek sattıkları belirlenen 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan N.A. ve S.A. isimli şahısların da arazilerinde bulunan söğüt ve kavak ağaçlarının kaçak kesildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ağaçları Y.T.A, Y.K, H.İ, H.T. ve A.K. isimli şahısların kestiği ve Sakarya'da sattıkları belirlendi.

Ekiplerin operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, jandarma komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Bolu 3. sayfa haberleri... Bolu'da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu 3. sayfa haberleri... Bolu'da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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