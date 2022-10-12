Bolu'da yasa dışı avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira idari ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla yıl boyunca farklı yerlerde denetim yapıldı.
Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 10 ayında 400 avcı kontrol edildi.
Yasa dışı avlandığı tespit edilen 23 kişiye 60 bin lira idari ceza kesildi, 16 av tüfeğine el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Bolu haberi: Bolu'da kaçak avlanan 23 kişiye 60 bin lira ceza verildi - Son Dakika