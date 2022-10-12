Bolu haberi: Bolu'da kaçak avlanan 23 kişiye 60 bin lira ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu haberi: Bolu'da kaçak avlanan 23 kişiye 60 bin lira ceza verildi

12.10.2022 12:56
Bolu haberi: Bolu'da kaçak avlanan 23 kişiye 60 bin lira ceza verildi

Bolu gündem haberine göre Bolu'da yasa dışı avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira idari ceza uygulandı.

Bolu'da yasa dışı avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira idari ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla yıl boyunca farklı yerlerde denetim yapıldı.

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 10 ayında 400 avcı kontrol edildi.

Yasa dışı avlandığı tespit edilen 23 kişiye 60 bin lira idari ceza kesildi, 16 av tüfeğine el konuldu.

YORUMLAR
500
Bolu haber... Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu Bolu haber... Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberi: Bolu'da kaçak avlanan 23 kişiye 60 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu haberi: Bolu'da kaçak avlanan 23 kişiye 60 bin lira ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement