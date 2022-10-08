Bolu haberi... Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı - Son Dakika
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Bolu haberi... Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

08.10.2022 10:38
Bolu haberi... Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

Bolu haberi: Bolu'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bolu- Abant kara yolunda otomobiliyle seyreden A.İ.P.K, Dereceören köyü mevkisinde aniden önüne çıkan karacaya çarptı.

Hayvanın yaralandığını fark eden sürücü, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, karacayı alarak Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yaralı karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Jandarma, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberi... Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu haberi... Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı - Son Dakika
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