Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, karacayı alarak Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu haberi... Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı - Son Dakika

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